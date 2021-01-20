İzmir'de oğlu terör örgütü tarafından kaçırılan babanın "evlat nöbeti" sürüyor
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İzmir'de oğlu terör örgütü tarafından kaçırılan babanın "evlat nöbeti" sürüyor

20.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:30
İzmir'de oğlu terör örgütü tarafından kaçırılan babanın

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğluna kavuşmak için 3 aydır HDP İzmir İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren Yasür Dülge (50), evlatları alıkonulan tüm anne babaları nöbet tutmaya çağırdı.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğluna kavuşmak için 3 aydır HDP İzmir İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren Yasür Dülge (50), evlatları alıkonulan tüm anne babaları nöbet tutmaya çağırdı.

Dülge, çalışmaya giden oğlundan uzun süre haber alamayınca yaptığı araştırma sonucu terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını öğrendi. 5 yıldır oğluna ulaşmak için mücadele eden Dülge, HDP İzmir İl Başkanlığı önündeki nöbetine soğuk havaya rağmen devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde HDP önüne gelen Dülge'ye vatandaşlar da destek oluyor.

"Oğlum, sen gelene kadar nöbetimden vazgeçmeyeceğim"

Dülge, AA muhabirine yaptığı açıklamada İzmir'de Mehmet Laçin'in evlat nöbeti tuttuğunu öğrendikten sonra kendisinin de nöbete katılmaya karar verdiğini belirtti.

19 Ekim'den beri nöbeti aralıksız sürdürdüğünü anlatan yüreği yanık baba Dülge, şunları söyledi:

"Seneler de geçse oğlum gelene kadar bu nöbeti bırakmayacağım. 5 yıl oldu hiçbir telefon bağlantımız yok. Oğluma uluşmak için 5 yıldır gitmediğim yer kalmadı. Ona ulaşmaya çalıştım ama bir türlü bağlantı kuramadım, ulaşamadım. Oğlum, dön gel. Kim seni o yola sevk etmişse, yardımcı olmuşsa onların da ismini ver cezalarını çeksinler. Başka analar babalar ağlamasın. Oğlum, bizi ara, gel devletine teslim ol."

Kendileriyle birlikte 2 ailenin daha nöbet tuttuğunu ifade eden Dülge, "2-3 ailemiz daha var onlar da buraya geleceklerini söylediler. Korkmasınlar, çekinmesinler gelsinler. Evladına kavuşmak isteyen tüm ana babalar nöbete gelsin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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