İzmir'de off-road yarışı düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 takımın katılımıyla Menderes Off-Road Oyunları organize edildi.

Menderes Belediyesi desteğiyle düzenlenen yarış, Tekeli Mahallesi'nde oluşturulan özel parkurda koşuldu.

4x4 özellikteki 30 aracın katıldığı yarışta pilotlar, zorlu parkuru aşarak bitiş noktasına en kısa sürede ulaşmaya çalıştı.

Yarış sırasında çamura saplanan, kaza yapan ya da arızalanan araçlar, traktörler yardımıyla parkur dışına çekildi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, AA muhabirine, ilkini düzenledikleri organizasyona vatandaşların ilgisinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kayalar, "Gerçekten çok güzel bir hava var ve katılım çok güzel. Bütün motor sporları tutkunları ilçemize geldi. Etkinliğimizi geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl farklı konseptlerle etkinliği geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyonu destekleyen Ferhat Değer AŞ Yetkilisi Barbaros Cengiz de yarışın seyir zevkinin yüksek olduğunu, mücadeleyi izlemek için bölgeye gelerek çadır kuran insanların bulunduğunu gördüklerini söyledi.

Cengiz, 2022'de yarışları daha yüksek katılımlı ve 2-3 gün sürecek şekilde planlayacaklarını aktardı.

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