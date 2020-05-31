İzmir'de "nitelikli dolandırıcılık" operasyonu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı.
31.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:06
İzmir'in Ödemiş ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 25 ayrı suçtan kayıtları bulunan Ö.U (19 ) ve aynı suçlardan kaydı bulunan H.S'yi (30) suç üstü yakaladı.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA