Nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru intihar etti

23.03.2021 00:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 00:50

İzmir'in Konak ilçesinde arabada tartıştığı nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru, aynı silahla intihar etti.

İzmir'in Konak ilçesinde arabada tartıştığı nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Kadifekale Mahallesi'ndeki otoparkta 35 V 0761 otomobilde bulunan polis memuru Fırat K. (39) ile nişanlısı olduğu öğrenilen Nagihan Ü. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Fırat K. kadını silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Nagihan Ü'nün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fırat K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan bölgeye gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay hakkında bilgi aldı.

Cesetler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru intihar etti
Nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru intihar etti
Nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru intihar etti
Nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru intihar etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ali Sunal Şeyma Subaşı Türkan Şoray Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru intihar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 00:51:23. #1.15#
title