İzmir'de nefes kesen kovalamaca
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de nefes kesen kovalamaca

İZMİR'de, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan bir otomobildeki 3'ü kadın 5 şüpheli yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı.

İzmir'de nefes kesen kovalamaca
18.09.2020 09:21 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:25

İZMİR'de, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan bir otomobildeki 3'ü kadın 5 şüpheli yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı.

?İddiaya göre, saat 01.00 sıralarında polis ekipleri Buca ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Fakat polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. İzmir Çevreyoluna çıkan şüpheli, polis ekiplerini atlatmak için Karabağlar ilçesine girdi. Polis ekiplerini atlatamayacağını anlayan şüpheli, tekrardan otoyola girerek Balçova istikametine kaçmaya devam etti. Polis ekipleri otoyol üzerindeki tüm giriş ve çıkışları kapatırken, otoyol üzerinde polis ekipleri şüphelinin otomobilinin etrafını sardı. Buna rağmen sürücünün kaçmaya devam etmesi üzerine, polis ekipleri otomobilin lastiklerine ateş açarak şüpheliyi durdurdu. Otomobilde bulunan 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden bazılarının birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. 


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Halil İbrahim KARABIYIK
Halil İbrahim KARABIYIK
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ferhat Göçer Hatice Çarpar Fahriye Evcen
Spor Tamer Tuna Mbaye Diagne Vedat Muriqi Mehmet Özdilek Marcel Tisserand
Daha Fazla Uefa Erkek Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de nefes kesen kovalamaca - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 09:25:55. #1.14#
title