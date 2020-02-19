İzmir'de mutemetten şok soygun: Sanatçıların maaşını zimmetine geçirdi

19.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:32

İzmir Devlet Türk Müziği Korosu'nun muhasebe bölümünde çalışan mutemet Y.Y., iddiaya göre sanatçıların ve çalışanların maaşlarını kendi hesabına geçirdikten sonra ortadan kayboldu. Y.Y.'nin olayı tefeciye borcu olduğu için gerçekleştiği iddia edildi.



Edinilen bilgiye göre, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanları, ayın 15'inde yatması gereken şubat ayı maaşlarını hesaplarında göremeyince durumu Koro Müdürü Ayşem Ünal Güvenç'e iletti. Güvenç'in de maaşının yatmadığı belirlenince dolandırıldıklarını düşünen sanatçı ve çalışanlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İnceleme sonucu mutemet Y.Y'nin kurum hesabından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı tespit edildi. Y.Y.'nin bu paranın 150 bin lirasını çektiği, kalan miktarın da banka tarafından bloke edildiği belirlendi. Mutemet Y.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Tefeciye borcu olduğu iddia edildi



Y.Y.'nin yakınlarının verdiği ifadede kendisinin tefeciye borcu olduğunu söylediği iddia edildi.



Daha önce uzman çavuş olarak çalışmış



Öte yandan, çalışanların maaşlarını kendi hesabına geçirdiği iddia edilen Y.Y.'nin daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı, daha sonra İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunda memur olarak işe girdiği öğrenildi Y.Y.'nin İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun muhasebe bölümündeki işine yaklaşık 8 ay önce başladığı aktarıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA