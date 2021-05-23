İzmir'de müstakil evde başlayan ve samanlığa sıçrayan yangında 600 balya saman zarar gördü
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İzmir'de müstakil evde başlayan ve samanlığa sıçrayan yangında 600 balya saman zarar gördü

İzmir'de müstakil evde başlayan ve samanlığa sıçrayan yangında 600 balya saman zarar gördü
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil evde başlayan ve yanındaki samanlığa sıçrayan yangında, 600 saman balyası zarar gördü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil evde başlayan ve yanındaki samanlığa sıçrayan yangında, 600 saman balyası zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Koç'un Çaylı Mahallesi'nde kullanılmayan tek katlı müstakil evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tüm evi kaplayan alevler, bitişiğindeki Ekrem Atkır'a ait samanlığı da sıçradı.

Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangında 600 balya saman zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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