İzmir'de MÜSİAD üyeleri, bazı vatandaşların bakkal borçlarını üstlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de MÜSİAD üyeleri, bazı vatandaşların bakkal borçlarını üstlendi

İzmir'de MÜSİAD üyeleri, bazı vatandaşların bakkal borçlarını üstlendi
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi üyeleri, Osmanlı döneminde yaygın bir yardımlaşma yöntemi olan "zimem defteri" geleneğini sürdürerek, kentteki bazı vatandaşların bakkallara olan borçlarını ödedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi üyeleri, Osmanlı döneminde yaygın bir yardımlaşma yöntemi olan "zimem defteri" geleneğini sürdürerek, kentteki bazı vatandaşların bakkallara olan borçlarını ödedi.

Şube Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı açıklamada Osmanlı'nın en önemli geleneklerinden birinin "zimem defteri" uygulaması olduğunu belirtti.

Uygulama ile veresiye defterlerindeki borçların hayır sahipleri tarafından ödendiğine işaret eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Bu anlayış doğrultusunda milletinin istikbali için çalışan iş adamları olarak bizler de MÜSİAD İzmir üyelerimizle beraber 'zimem defteri' uygulamasıyla Osmanlı'dan tevarüs eden geleneği yaşatmaya devam ediyoruz. Yapılan bu uygulama ile üyelerimiz, esnafımızdan aldığı borç-veresiye defterlerindeki ihtiyaç sahiplerinin hesaplarını kapatmış oldu. Cenabıhakk'ın bahşettiği nimetleri aziz milletimizle paylaşmak boynumuzun borcudur. MÜSİAD olarak kazancımızı bölüşmeyi lütuf değil zaruret olarak görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

Eşini öldüren sanığın yıllarca uyguladığı şiddeti kızları anlattı
Eşini öldüren sanığın yıllarca uyguladığı şiddeti kızları anlattı
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ebru Gündeş Chloe Loughnan Nesrin Cavadzade Serenay Sarıkaya
Spor Diego Mesut Özil Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de MÜSİAD üyeleri, bazı vatandaşların bakkal borçlarını üstlendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 10:29:43. #1.16#

title