İzmir'de mültecilere destek amacıyla kısa film çekilecek
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İzmir'de mültecilere destek amacıyla kısa film çekilecek

03.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:18
İzmir'de mültecilere destek amacıyla kısa film çekilecek

İzmir'de, mültecilere karşı oluşan nefret diline karşı farkındalık yaratmak amacıyla kısa film çalışması başlatıldı.

İzmir'de, mültecilere karşı oluşan nefret diline karşı farkındalık yaratmak amacıyla kısa film çalışması başlatıldı.

İzmir Sinema Evi'nin Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteği ile başlattığı "İnsan Hakları Bağlamında Mültecilik" atölyesi ile başlayan proje kapsamında katılımcılara önce mülteci hakları, yasal düzenlenmeler, ülkedeki durum gibi konularda bilgi verildi.

Katılımcılar daha sonra "Nefret duvarından sen de bir tuğla çek" adlı kısa film atölyesinde senaryolarını yazmaya başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarım bölümü öğrencileri Gözde Sezer ve Murat Mert Özatağ, aynı fakülteden Emirhan Şenoğlu ve Ezgi Şele, İran'da sinema eğitimini tamamlayan Sara Musavi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Nejla Özge Alban, Yaşar Üniversitesi Film Tasarım Bölümü'nden Doğukan Işıktaş, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Ahmet Ferit Bilgin ve İlayda Aliefendioğlu, Kavram Meslek Yüksek Okulu Radyo Televizyon Sinema bölümünden Ilgın Acar ve Barış Gürbüz'ün katıldığı çevrimiçi toplantıda projelerin son halini sunuldu.

İzmir Sinema Evi'ne ait atölyede de çekimler için hazırlıklar başladı.

Filmlerin şubat sonunda izleyicilerle paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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