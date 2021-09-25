İzmir'de mülteciler için okul yapılacağı iddiası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de mülteciler için okul yapılacağı iddiası

AA - Haberler | Güncel
İzmir'de mülteciler için okul yapılacağı iddiası

İzmir'in Konak ilçesindeki Necatibey Ortaokulu'nun yıkılıp yerine mülteciler için okul yapılacağı iddiaları gündeme gelmişti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; binanın depreme dayanaklı olmadığı için yıkıldığı, yeni yapılacak binada mahalledeki çocukların eğitim göreceği belirtildi.

İZMİR (AA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Milli Mücadele kahramanı Mustafa Necati Bey'in adını taşıyan, İzmir'in Konak ilçesindeki okulun yıkılıp yerine mülteciler için okul yapılacağı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

DEPREME DAYANIKLI OLMADIĞI İÇİN YIKIM KARARI VERİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Konak ilçesindeki Necatibey Ortaokulu olarak kullanılan binanın depreme dayanıklı olmadığı için yıkım kararı verildiği ve bölgenin ihtiyacını karşılayamaz durumda olması nedeniyle yerine 32 derslikli yeni deprem yönetmeliğine uygun tam donanımlı okul binası yapılacağı belirtildi.

"TÜM ÇOCUKLARA HİZMET VERECEK

"Söz konusu okulda iddia edildiği gibi mülteci çocukların değil mahalledeki çocukların eğitim göreceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Necatibey Ortaokulu tescilli bina olmayıp tescil edilmesi de ilgili kurul tarafından uygun görülmemiştir. Yerine yapılacak yeni okul binası 32 derslikli olup bölgenin eğitim ihtiyacını karşılayacak ve mülteci çocuklar için değil bölgedeki okul çağındaki tüm çocuklarımıza hizmet verecektir. 32 derslikli yeni okul binasının yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup, en kısa sürede öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Son Dakika: MEB, 'Din dersinde Alevi sorgusu' yaptığı iddia edilen öğretmen için soruşturma başlattı

Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı iddia edilen öğretmen için soruşturma başlattı

 İzmir'de, bebeğe Kovid-19 aşısı vurulduğu iddiasına ilişkin başsavcılık soruşturma başlattı

İzmir'de, bebeğe Kovid-19 aşısı vurulduğu iddiasına ilişkin başsavcılık soruşturma başlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Doğruluk Kontrolü
"İzmir'de mülteciler için okul yapılacağı iddiası"
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

"İzmir'in Konak ilçesindeki Necatibey Ortaokulu'nun yıkılıp yerine mülteciler için okul yapılacağı iddiaları gündeme gelmişti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binanın depreme dayanaklı olmadığı için yıkıldığını, yeni yapılacak binada mahalledeki çocukların eğitim göreceğini açıkladı."

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şans Oyunları Recep Tayyip Erdoğan Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Özge Özpirinçci
Spor Nihat Özdemir Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Mehmet Fatih Aziz Kocaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de mülteciler için okul yapılacağı iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 15:25:05. #1.12#