İzmir'de muhtarlarla tarım sohbeti

İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, "Tarımı Muhtarla Konuşuyoruz" etkinlikleri kapsamında yaklaşık 400 muhtarın sorunlarına kulak verdi.

İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, "Tarımı Muhtarla Konuşuyoruz" etkinlikleri kapsamında yaklaşık 400 muhtarın sorunlarına kulak verdi.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden İzmir'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sorunlara hızlı çözüm bulmak için çiftçilerin ayağına gitmeye devam ediyor.

İlk olarak "Cumartesi Buluşmalarıyla" her hafta farklı bir ilçede üreticileri dinleyen Özen, sonrasında muhtarlarla buluşuyor.

Ağırlıklı olarak kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Özen, toplantılarda muhtarların sorunlarını dinleyip, notlar alıyor.

"16 ilçede 400 muhtarla bir araya geldi"

Özen, AA muhabirine, İzmir'in önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın illerdeki sorumlusu olarak yaklaşık 146 bin çiftçisi bulunan İzmir'de üreticilerin yanında olmak istediklerini belirten Özen, kentte 935 kırsal mahalleninin bulunduğu dile getirdi.

Üreticinin sorunlarını hızlıca dinlemek ve çözüm bulmak için yola çıktıklarını aktaran Özen, "Bu kapsamda 30 ilçemizde muhtarlar toplantısı yapalım diye düşündük. Salı ve perşembe günleri muhtarlarımızı çağıralım, çiftçilerimizin muhtarlarımıza ilettiği sorunları bize söylesinler dedik." diye konuştu.

Son toplantının Selçuk'ta yapıldığını ifade eden Özen, şunları kaydetti:

"16. toplantımız bu. Yaklaşık 400'e yakın muhtarımızı tek tek dinledik, sorunları not ettik. Tarımda mesai sabah 8.30 ile akşam 17.30 arasında olmuyor. Madem 12 ay üretim var, o zaman tarımda mesai 12 ay devam etmek zorunda. Biz madem üreticinin, çiftçinin müdürüyüz o zaman bizler de 12 ay boyunca üreticinin yanında olmak zorundayız."

Muhtarlardan teşekkür

Belevi Mahallesi Muhtarı Raykan Olgun ise İl Müdürünün doğrudan kendilerini dinlediği için çok mutlu olduğunu, sorunlara çözüm bulunacağına inandığını ifade etti.

Gökçealan Mahallesi Muhtarı Nazmi Tabak da bürokratları yanlarında görmenin kendilerine güven verdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz