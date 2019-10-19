İzmir'de Muhtarlara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi

19.10.2019 15:35

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2015 yılından beri düzenlenen Muhtarlar Günü'nü, Fuar İzmir'de düzenlenen bir öğle yemeğiyle kutladı. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren İzmir'deki toplu ulaşım araçlarının muhtarlara ücretsiz olacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sizler demokrasi zincirinin ilk halkası ve yerelde halkla devletin tümü arasında ilişki kuran en önemli konumdasınız. Mahalle ve köylerimizin ortak ihtiyaçlarını belirlememiz, yapacağımız çalışmalarımızın yaşam bulması ve halka doğru hizmet sunabilmemiz için bizim en önemli yoldaşlarımız sizsiniz" dedi.

"Halkın gözü kulağı sizsiniz"

Konuşmasında muhtarlara seslenerek, yaptıkları işin toplum nezdinde çok önemli olduğunu vurgulayan Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumdan beri ilk günden muhtarla toplantı yapıyoruz, sizler tarafından iletilen sorunları ve ihtiyaçları tespit edip çözümler üretmeye çalışıyoruz. 30 ilçede 1293 muhtarımızın tamamıyla ilk günden bu yana beraber çalışmaya gayret ediyoruz" dedi.

"Seyyar makam sayesinde dertlerinize derman olacağız"

Muhtarlar ve vatandaşların dilek ve şikayetleri için bekletilmelerini yerel demokrasi açısından doğru bulmadığını belirten Tunç Soyer, "Seyyar makamla mahallelerimize gitmeye başladık. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız artık belediye kapısında beklemeyecek. Seyyar makam projemiz sayesinde bürokratlarımızla birlikle sizlerin mahallerinize geliyoruz, taleplerinizi dinliyoruz, dertlerinize derman olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Muhtarların mahallesi ve sorunlarını en iyi bilen kişiler olduğunu söyleyen Tunç Soyer, "Çünkü siz mahallesini en iyi bilen, çözüm yolları konusunda kafasında en çok fikir olan insanlarsınız. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sizden ilham alarak, sizin çizdiğiniz rotada, sizlerin kılavuzluğunuzda önümüzdeki 4 buçuk yıl hizmet üretmeye gayret edeceğiz" dedi.

Tunç Soyer'e kitap hediye ettiler

Yemekte konuşma yapan Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeynep Taylan, "Biz Türkiye'deki en büyük ailesiyiz. 187 yıllık bir geçmişimiz vardı ancak bir günümüz yoktu. Sayın muhtarlarımız günümüz kutlu olsun. Başkanım bizi davet ettiğiniz ve bu imkanı sağladınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu. İzmir Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Baykal ise, "1829 yılında başlayan muhtarlık serüveni günümüze kadar gelmektedir. Hepinizin muhtarlar gününü kutluyorum. Bu güzel günde bizleri unutmayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e, saygıdeğer belediye bürokratları ve ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Urlalı muhtarlar da Başkan Soyer'e yemek öncesi içi kitaplarla dolu iki sepet hediye etti. Karşıyaka Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Güçlü ve İzmir Muhtarlar Derneği Başkan Hasan Baykal da Başkan Soyer'e çiçek hediye etti.

Konuşmaların ardından, 1 Kasım'dan itibaren ücretsiz biniş kartlarını kullanacak muhtarlardan ikisi kartlarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den aldı.

Kaynak: Bültenler