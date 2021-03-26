İzmir'de Muhsin Yazıcıoğlu ve şehitler için mevlit okutuldu
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İzmir'de Muhsin Yazıcıoğlu ve şehitler için mevlit okutuldu

Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Politika
İzmir'de Muhsin Yazıcıoğlu ve şehitler için mevlit okutuldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına vefatının 12'nci yılı dolayısıyla İzmir'de mevlit okutuldu.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına vefatının 12'nci yılı dolayısıyla İzmir'de mevlit okutuldu.

BBP Bayraklı İlçe Başkanlığı tarafından Manavkuyu Fatih Caminde Cuma namazı öncesinde düzenlenen programda Yazıcıoğlu ve şehitler anısına mevlit okundu, dua edildi.

Namaz çıkışında da vatandaşlara tatlı ve lokum ikram edildi.

İlçe Başkanı Hacı İbrahim Kireşci, yaptığı açıklamada, 12 yıldır her yıl merhum genel başkanları için mevlit okuttuklarını söyledi.

Yazıcıoğlu'nun dava adamı olduğunu vurgulayan Kireşci, "Yazıcıoğlu bu ülke ve insanı için canını ortaya koyan, demokrasiden ve halktan yana olan, millet sevdalısı bir Anadolu delikanlısıydı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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