İzmir'de mucize kurtuluş
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İzmir'de mucize kurtuluş

İzmir'de mucize kurtuluş İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre alkollü olduğu ileri sürülen Murat Altınay (42), dengesini kaybederek, 5'inci kattan 1'inci kattaki iş yerinin tentesine düşerek yaralandı.

İzmir'de mucize kurtuluş
19.09.2020 04:18 | Son Güncelleme: 19.09.2020 04:22

İzmir'de mucize kurtuluş
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre alkollü olduğu ileri sürülen Murat Altınay (42), dengesini kaybederek, 5'inci kattan 1'inci kattaki iş yerinin tentesine düşerek yaralandı. Altınay, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Halil İbrahim KARABIYIK
Halil İbrahim KARABIYIK
DHA Editörü
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