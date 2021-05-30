İzmir'de MS hastaları dayanışmayla hayat kalitelerini artırıyor

İzmir'de MS (Multipl Skleroz) rahatsızlığının getirdiği denge problemleri, çift görme, uyuşukluk, güçsüzlük gibi rahatsızlıkların etkilerini azaltmak için kurulan dernek, sanat ve spor alanında düzenlediği faaliyetlerle hastalara güç katıyor.

İzmir'de MS (Multipl Skleroz) rahatsızlığının getirdiği denge problemleri, çift görme, uyuşukluk, güçsüzlük gibi rahatsızlıkların etkilerini azaltmak için kurulan dernek, sanat ve spor alanında düzenlediği faaliyetlerle hastalara güç katıyor.

Prof. Dr. Egemen İdiman tarafından 1988 yılında MS hastalarının yaşamını kolaylaştırmak ve tedavi desteği sağlamak için kurulan dernek 33 yıldır hastalara umut oluyor.

Dernekte bir araya gelen üyeler, egzersiz, yoga, psikodrama, el sanatları, havuzda fizik tedavi, bilimsel toplantılar, satranç ve çeşitli terapileri beraber yapıyor, hastalıkla mücadelede yalnız olmadıklarını hissediyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle bazı terapilere ara veren, sosyal mesafe tedbirlerine uygun faaliyetleri ise sürdüren dernek üyeleri, her yıl Dünya MS Günü kapsamında düzenledikleri farkındalık etkinliklerini de bu yıl çevrim içi organize edecek.

Derneğin yönetim kurulu üyesi 51 yaşındaki Şebnem Oktay, AA muhabirine, 24 yıldır hastalık nedeniyle ellerinde karıncalanma, hissizlik, uyuşma, denge problemi ve çift görme semptomları yaşadığını, ilaç ve fizik tedavinin yanı sıra dernek çatısı altındaki terapilere katıldığını belirtti.

"Kimse hayata küsmesin"

Derneği temsilen birçok ülkede bilimsel toplantılara katıldığını söyleyen Oktay, üyelerle yaptıkları havuz terapilerinin yaşam kalitesini çok artırdığını ifade etti.

Oktay, dernekte hastaların birbirini motive ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Biz bize benziyoruz. Damdan düşen damdan düşeni anlıyor. Doktorlarımız bile diyor ki 'hekimden değil çekenden sorun'. İnsanın özgüveni geri geliyor. 24 yıldır MS ailem var. Nazımın geçtiği, nazlarını çektiğim MS ailemiz var. Derneğin hastaları ve yakınları ile arasında büyük bir bağ olduğunu görüyorum."

Dernek üyesi 30 yaşındaki Elif Cengiz ise kalçasında şiddetli ağrı ve denge bozukluğu problemleri yaşadığını belirterek hastalığa karşı kendisini çaresiz hissettiği dönemde tanıştığı derneğin hayatını değiştirdiğini aktardı.

Cengiz, şöyle konuştu:

"Tedavi ile ayakta durabileceğimi burada anladım. Buradaki arkadaşların yardımı çok oldu. İyi ki tanışmışım dernekle. Buraya gelmediğimde kendimi boşlukta hissediyorum diyebilirim. Benimle aynı derdi paylaşan insanların da hayata nasıl güzel ve olumlu bakabildiğini görmek bana iyi geldi. MS hastasıyım diye kimse hayata küsmesin, bütün MS hastalarını derneğimize bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer