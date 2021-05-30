İzmir'de MS hastaları dayanışmayla hayat kalitelerini artırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de MS hastaları dayanışmayla hayat kalitelerini artırıyor

İzmir'de MS hastaları dayanışmayla hayat kalitelerini artırıyor
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

İzmir'de MS (Multipl Skleroz) rahatsızlığının getirdiği denge problemleri, çift görme, uyuşukluk, güçsüzlük gibi rahatsızlıkların etkilerini azaltmak için kurulan dernek, sanat ve spor alanında düzenlediği faaliyetlerle hastalara güç katıyor.

İzmir'de MS (Multipl Skleroz) rahatsızlığının getirdiği denge problemleri, çift görme, uyuşukluk, güçsüzlük gibi rahatsızlıkların etkilerini azaltmak için kurulan dernek, sanat ve spor alanında düzenlediği faaliyetlerle hastalara güç katıyor.

Prof. Dr. Egemen İdiman tarafından 1988 yılında MS hastalarının yaşamını kolaylaştırmak ve tedavi desteği sağlamak için kurulan dernek 33 yıldır hastalara umut oluyor.

Dernekte bir araya gelen üyeler, egzersiz, yoga, psikodrama, el sanatları, havuzda fizik tedavi, bilimsel toplantılar, satranç ve çeşitli terapileri beraber yapıyor, hastalıkla mücadelede yalnız olmadıklarını hissediyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle bazı terapilere ara veren, sosyal mesafe tedbirlerine uygun faaliyetleri ise sürdüren dernek üyeleri, her yıl Dünya MS Günü kapsamında düzenledikleri farkındalık etkinliklerini de bu yıl çevrim içi organize edecek.

Derneğin yönetim kurulu üyesi 51 yaşındaki Şebnem Oktay, AA muhabirine, 24 yıldır hastalık nedeniyle ellerinde karıncalanma, hissizlik, uyuşma, denge problemi ve çift görme semptomları yaşadığını, ilaç ve fizik tedavinin yanı sıra dernek çatısı altındaki terapilere katıldığını belirtti.

"Kimse hayata küsmesin"

Derneği temsilen birçok ülkede bilimsel toplantılara katıldığını söyleyen Oktay, üyelerle yaptıkları havuz terapilerinin yaşam kalitesini çok artırdığını ifade etti.

Oktay, dernekte hastaların birbirini motive ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Biz bize benziyoruz. Damdan düşen damdan düşeni anlıyor. Doktorlarımız bile diyor ki 'hekimden değil çekenden sorun'. İnsanın özgüveni geri geliyor. 24 yıldır MS ailem var. Nazımın geçtiği, nazlarını çektiğim MS ailemiz var. Derneğin hastaları ve yakınları ile arasında büyük bir bağ olduğunu görüyorum."

Dernek üyesi 30 yaşındaki Elif Cengiz ise kalçasında şiddetli ağrı ve denge bozukluğu problemleri yaşadığını belirterek hastalığa karşı kendisini çaresiz hissettiği dönemde tanıştığı derneğin hayatını değiştirdiğini aktardı.

Cengiz, şöyle konuştu:

"Tedavi ile ayakta durabileceğimi burada anladım. Buradaki arkadaşların yardımı çok oldu. İyi ki tanışmışım dernekle. Buraya gelmediğimde kendimi boşlukta hissediyorum diyebilirim. Benimle aynı derdi paylaşan insanların da hayata nasıl güzel ve olumlu bakabildiğini görmek bana iyi geldi. MS hastasıyım diye kimse hayata küsmesin, bütün MS hastalarını derneğimize bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

İzmir'e deprem sonrası kentsel dönüşüm için 2 milyar 200 milyon liralık yatırım
İzmir'e deprem sonrası kentsel dönüşüm için 2 milyar 200 milyon liralık yatırım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Hasan Polatkan Devlet Bahçeli
Magazin Hülya Avşar Ebru Gündeş Prens Harry Demet Özdemir
Spor Gervinho Cristiano Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de MS hastaları dayanışmayla hayat kalitelerini artırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 11:40:21. #1.11#

title