- İzmir'de motosikletli sürücü kazada hayatını kaybetti
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- İzmir'de motosikletli sürücü kazada hayatını kaybetti

30.11.2020 23:00 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:05

- İzmir'de motosikletli sürücü kazada hayatını kaybetti İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

- İzmir'de motosikletli sürücü kazada hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 20.15 sıralarında Çaldıran Mahallesi Homeros Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Şahin S. idaresindeki 35 JG 313 plakalı Yamaha marka motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan Abdürrahim I. idaresindeki 35 DA 4922 plakalı Seat marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, metrelerce sürüklenirken, sürücünün başındaki kask başından çıktı. Şahin S. idaresindeki motosiklet kazanın ardından hurda yığınına döndü. Kazayı gören çevre sakinleri durumu ekiplere bildirirken, olay yerine polis, 112 sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza sebebiyle Homeros Bulvarı'nı trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Şahin S.'ye ilk müdahalede bulundu. Kazada yaralanan şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Şahin S.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Yarım saat boyunca kalp masajı yapıldı

Öte yandan otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Şahin S.'nin taktığı kaskın, çarpışmanın etkisiyle başından çıkarak metrelerce ileri uçtuğu iddia edildi. Polis ekipleri tarafından yol üzerinde bulunan kask, kazanın olduğu yerin yakınına getirildi. Kazanın görgü tanıklarından olan Yasin Günay, o anları anlattı. Günay, "Uzaktan gördük, geldiğimizde çarpmıştı arkadaş. İnşallah iyileşir, öldürmeyen Allah öldürmez ama geldiğimizde kalp masajı yapıyorlardı. Yarım saate kadar kalp masajı yaptılar. Ondan sonra bıraktıkları zaman ekse dönüyor. İnşallah iyileşir. Biz yukarıdaydık sese geldik. Çok kötü bir şekilde vurdu arkadan" diye konuştu.

Kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

- İzmir'de motosikletli sürücü kazada hayatını kaybetti
- İzmir'de motosikletli sürücü kazada hayatını kaybetti
- İzmir'de motosikletli sürücü kazada hayatını kaybetti
- İzmir'de motosikletli sürücü kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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