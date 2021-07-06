İzmir'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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İzmir'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İzmir'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziler Caddesi'nde M.A (34) idaresindeki 35 ATY 190 plakalı motosiklet ile U dönüşü yapmak isteyen İ.H.K. yönetimindeki 06 CIM 870 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki polis memuru U.G. (38) yola savuruldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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