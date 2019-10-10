İzmir'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

İzmir'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

10.10.2019 14:40
İzmir'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde Fatih E. yönetimindeki 35 PZ 684 otomobil ile Ömer Dönmez'in (21) kullandığı 35 ZUN 10 plakalı motosiklet çarpıştı.

Ağır yaralanan motosiklet sürcüsü Dönmez, ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Ödemiş Şehit Ayhan Uzun Polis Karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA
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