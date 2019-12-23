İzmir'de motosikletiyle kaza yapan sürücünün cesedi bulundu
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İzmir'de motosikletiyle kaza yapan sürücünün cesedi bulundu

İzmir'in Bayındır ilçesinde motosikletiyle kaza yapan sürücünün cesedi bulundu.

23.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:22
İzmir'de motosikletiyle kaza yapan sürücünün cesedi bulundu

'in ilçesinde motosikletiyle kaza yapan sürücünün cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Turan Mahallesi yakınlarında şarampole devrilen 35 JDJ 80 plakalı motosikletin yanında erkek cesedi görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Tunay Atılgan'a (61) ait olduğunu belirledi.

Ekiplerin incelemesinin ardından Atılgan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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