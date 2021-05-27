İzmir'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

İzmir'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nuri D. (70) yönetimindeki 35 ZPS 46 plakalı motosiklet, Atatürk Mahallesi Şehit Adnan Menderes Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Cevriye K'ye (55) çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile Cevriye K, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

AVCILAR'DA TEMİZLİK İŞÇİSİ 5 AYDA 2 KEZ CÜZDAN BULUP, SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ
AVCILAR'DA TEMİZLİK İŞÇİSİ 5 AYDA 2 KEZ CÜZDAN BULUP, SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ
Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Volkan Bozkır Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Müge Anlı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 18:01:04. #1.15#

title