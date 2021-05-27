İzmir'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nuri D. (70) yönetimindeki 35 ZPS 46 plakalı motosiklet, Atatürk Mahallesi Şehit Adnan Menderes Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Cevriye K'ye (55) çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile Cevriye K, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp