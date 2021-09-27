İzmir'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı - Haberler
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İzmir'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu motosiklet sürücülerini denetledi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu motosiklet sürücülerini denetledi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25-26 Eylül'de kent genelinde 46 noktada, 70 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde kask, evrak ve plakaların kontrolünü yapan ekipler, kurallara uymayan motosiklet sürücüleri incelendi.

Ekipler kurulan uygulama noktalarında durdurulan 2 bin 324 motosiklet sürücüsünü denetlenirken, 448 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uyguladı. 15 motosiklet trafikten men edildi.

İzmir'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

İzmir'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
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