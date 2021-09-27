İzmir'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu motosiklet sürücülerini denetledi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25-26 Eylül'de kent genelinde 46 noktada, 70 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde kask, evrak ve plakaların kontrolünü yapan ekipler, kurallara uymayan motosiklet sürücüleri incelendi.

Ekipler kurulan uygulama noktalarında durdurulan 2 bin 324 motosiklet sürücüsünü denetlenirken, 448 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uyguladı. 15 motosiklet trafikten men edildi.