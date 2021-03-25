İzmir'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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İzmir'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

25.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:41
İzmir'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir'in Konak ilçesinde, bir motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Barbaros Mahallesi 351 Sokak'taki bir apartman önünde park halinde bulunan motosiklet, 5 gün önce kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

Motosikletin sahibi Mustafa Demirtaş, polise ihbarda bulundu.

Hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Demirtaş, paket servisi yaptığı motosikletinin çalınmasıyla mağduriyet yaşadığını belirtti.

Öte yandan, hırsızlık, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu şüphelinin bir süre bekledikten sonra motosikleti götürmesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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