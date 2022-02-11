İzmir'de motosiklet hırsızlığı çetesine operasyon - Haberler
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İzmir'de motosiklet hırsızlığı çetesine operasyon

Demirören Haber Ajansı, Davut Can - Güncel
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İzmir'de motosiklet hırsızlığı çetesine operasyon

İZMİR'in Urla ilçesinde farklı tarihlerde 11 motosiklet çalan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - İZMİR'in Urla ilçesinde farklı tarihlerde 11 motosiklet çalan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Urla'da farklı tarihlerde, 11 motosiklet çalındı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayların hırsızlık çetesi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ünün işlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Hırsızlık, Jandarma, Hisarcık, Urla, Güncel, Haberler

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