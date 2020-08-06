İzmir'de motoru sökülen botla Türk karasularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Karaburun ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı.
06.08.2020 21:57 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:54
İzmir'in Karaburun ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı.
Karaburun açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil G üvenlik ekipleri, motoru sökülen botla Türk karasularına geri itilen 44 sığınmacıyı kurtardı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA