Son dakika haber... İzmir'de molotof atıldığı ileri sürülen müstakil evde yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... İzmir'de molotof atıldığı ileri sürülen müstakil evde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de molotof atıldığı ileri sürülen müstakil evde yangın çıktı İzmir'in Konak ilçesinde, iddiaya göre, oto tamircisi olduğu ileri sürülen iki kardeş tarafından, araç tamir ücretini az verdiği gerekçesiyle araç sahibinin baba evine molotof atıldığı ileri sürüldü.

İzmir'de molotof atıldığı ileri sürülen müstakil evde yangın çıktı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, iddiaya göre, oto tamircisi olduğu ileri sürülen iki kardeş tarafından, araç tamir ücretini az verdiği gerekçesiyle araç sahibinin baba evine molotof atıldığı ileri sürüldü. Çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Murat Mahallesi 2472 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Doğan A. aracını oto tamircisi olduğu ileri sürülen ve kardeş oldukları öğrenilen E. A. ve B. A'ya tamir ettirdi. Tamir sonrası iki kardeş ile araç sahibi arasında ücret konusunda anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine E. A. ve B. A., araç sahibi Doğan A'nın babası Ali A ile annesi Hatice A'nın yaşadığı müstakil eve cam şişe fırlattı. Şüpheli şahıslar olayın ardından kaçarken, evin duvar kısmında çıkan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, şüphelilerin cam şişenin içerisine benzin ve bez koyduğu belirlendi.

Tamir ücretini az verdi iddiası

Soruşturma kapsamında polis tarafından ifadesi alınan Doğan A'nın, otomobilini tamir için oto tamircisi E.A. ve B.A. kardeşlere verdiğini, tamir sonrası teslim aldığı otomobili için şahıslara 500 lira para verdiği, parayı az bulunan şahıslar ile aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen iki kardeşi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... İzmir'de molotof atıldığı ileri sürülen müstakil evde yangın çıktı
Son dakika haber... İzmir'de molotof atıldığı ileri sürülen müstakil evde yangın çıktı
Son dakika haber... İzmir'de molotof atıldığı ileri sürülen müstakil evde yangın çıktı
Son dakika haber... İzmir'de molotof atıldığı ileri sürülen müstakil evde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Özcan Deniz Aleyna Tilki Burak Sergen Demet Akalın
Spor Diego Cyle Larin Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İzmir'de molotof atıldığı ileri sürülen müstakil evde yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 02:25:16. #1.15#

title