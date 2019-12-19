İzmir'de mobilya tesisinde yangın

19.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:40

İzmir'in Menderes ilçesinde, masa ve sandalye üretimi yapılan mobilya tesisinde yangın çıktı.

Gölcükler Mahallesi'nde ahşap sandalye ve masa üretimi yapılan bir tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangına İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının, yakındaki işletmelere sıçramaması için tedbir alındı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 milyon liralık hasar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA