Mobilya atölyesinde yangın

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan yangında mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan yangında mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Sait Ü'ye ait 3 katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle meydana gelen patlamada atölyenin kepenkleri ve camları hasar gördü.

Patlama sesini duyan çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında atölye kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal