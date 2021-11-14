İzmir'de mobilya atölyesinde kundaklama şüphesi - Haberler
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İzmir'de mobilya atölyesinde kundaklama şüphesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de mobilya atölyesinde kundaklama şüphesi İzmir'in Bornova ilçesinde bir mobil atölyesinin alacak-verecek meselesi yüzünden kundaklandığı ileri sürülürken, olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'de mobilya atölyesinde kundaklama şüphesi

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir mobil atölyesinin alacak-verecek meselesi yüzünden kundaklandığı ileri sürülürken, olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Birlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, R.Ç., isimli şüpheli aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen Orhan S.'ye ait mobilya atölyesini ateşe verip kaçtı. İçerisinde kapı, yanıcı maddeler ve ahşap malzemelerin bulunduğu atölyeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, iş yeri sahibi Orhan S'yi arayan R.Ç.'nin 'iş yerini yaktım, evini de yakacağım' dediği ileri sürülürken, şüpheli polis ekiplerince olay yerine yakın bir parkta otururken yakalanarak gözaltına alındı. R.Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldığı belirtildi.

İzmir'de mobilya atölyesinde kundaklama şüphesi

İzmir'de mobilya atölyesinde kundaklama şüphesi

İzmir'de mobilya atölyesinde kundaklama şüphesi

İzmir'de mobilya atölyesinde kundaklama şüphesi

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İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç - Son Dakika Haberleri

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