İzmir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
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İzmir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel
İzmir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

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İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Karabağlar Sanayi Sitesi 641 Sokak'taki 3 katlı mobilya atölyesinin ilk katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin yangını fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Binaya dayanmış halde bulunan kerestelerinde tutuşmasıyla yoğun duman oluştu.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangının çıktığı atölyede hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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