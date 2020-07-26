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İzmir'de 'mobil tamir aracı' yoğun ilgi görüyor

İzmir'de 'mobil tamir aracı' yoğun ilgi görüyor -İzmirli bir esnaf, yaptığı mobil tamir aracıyla arabada cep telefonu tamiri yapıyor İzmir'de esnaflık yapan Mehmet Karakuzu, pandemi sürecinde bir arabayı mobil tamir aracına dönüştürüp müşterilerinin ayağına giderek telefonlarını tamir...

26.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 26.07.2020 10:49

İzmir'de 'mobil tamir aracı' yoğun ilgi görüyor

-İzmirli bir esnaf, yaptığı mobil tamir aracıyla arabada cep telefonu tamiri yapıyor

İZMİR - İzmir'de esnaflık yapan Mehmet Karakuzu, pandemi sürecinde bir arabayı mobil tamir aracına dönüştürüp müşterilerinin ayağına giderek telefonlarını tamir etmeye başladı. Hastaneden çıkamayan sağlık çalışanından, küçük çocuğu olan ev hanımına kadar herkese hizmet verdiklerini söyleyen Mehmet Karakuzu, müşterilerinin bu hizmete şaşırdığını ve çok beğendiğini söyledi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulanan Karşıyaka Çarşı'sında telefon dükkanı işleten ve 25 yıldır bu işi yapan esnaf Mehmet Karakuzu (41), pandemi süreci nedeniyle işlerinde sıkıntı yaşadı. Bir ara insan yoğunluğundan dolayı önlem amacıyla kapatılan Karşıyaka Çarşı'sında iş yapmakta zorlanan Mehmet Karakuzu'nun aklına farklı bir fikir geldi. Panelvan bir aracın içine dükkanındaki tamir aletlerini koyan ve elektrik tesisatı döşettiren Mehmet Karakuzu, aracı Mobil Tamir Aracına dönüştürdü. Yaklaşık 20 gün önce bu fikrini hayata geçiren Karakuzu, İzmir'in birçok ilçesindeki müşterilerine ulaşarak hizmet vermeye başladı. Evlerinden çıkamaya veya işlerinden dolayı fırsat bulamayan vatandaşların telefonlarını tamir eden Karakuzu, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

İzmir'in yüzde 90'ına hizmet veriyor

Mobil Tamir Aracını görenlerin ve bu hizmeti yaptıklarını öğrenen vatandaşların şaşırdığını söyleyen Mehmet Karakuzu, "Vatandaşlar, internet sayfamıza 'Gerçekten böyle bir işe başladınız mı?' gibi şaşırdıklarını belirten yorumlar yazıyorlar. Çok fazla talep aldık ve bizim de hoşumuza gitti. İki katına çıkan işlerimiz var, bazı günler nereye gideceğimize yetiştiremiyoruz. İzmir'in yüzde 90'ına ulaşabiliyoruz. Bir gün Foça'ya gidiyoruz, yarın Gaziemir'deyiz, ertesi gün Buca'ya gidiyoruz. Sürekli dolaşım halindeyiz. Müşterilerimiz şaşırdıkları kadar da işimizi beğeniyorlar, inşallah böyle devam ederiz" dedi.

Sağlık çalışanının çalıştığı hastaneye giderek telefonunu tamir etti

Mobil Tamir Aracına ilginin çok fazla olduğunu ve bu işi devamlı olarak yapmayı planladığını söyleyen Karakuzu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşlerimiz daha da artarsa iki arabayla hizmet vermeye başlayacağız. İnsanların zaman kaybını ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz. Son 10 günde arabayla hizmet verdiğimiz 20 müşterimiz oldu. Müşterilerimizin hepsi farklı profillerden. Hastanede çalışan fakat hastaneden çıkmaya vakit bulamayan sağlık çalışanımızın telefonunu hastaneye giderek tamir ettik. Adliyede hakimimize hizmet verdik. Evinde olup küçük çocuğu olduğu için evinden çıkamayan bir hanımefendiye hizmet verdik."

İzmir'de 'mobil tamir aracı' yoğun ilgi görüyor

Kaynak: İHA

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