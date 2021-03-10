İzmir'de Miraç Kandili idrak edildi
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İzmir'de Miraç Kandili idrak edildi

10.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:38
İzmir'de Miraç Kandili idrak edildi

İzmir'de, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili idrak edildi.

İzmir'de, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili idrak edildi.

Kentte vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyup seccadelerini yanlarında getirerek camilere gitti.

Belirlenen noktalara oturan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.

Kentte özellikle Bilal Saygılı Camisi'nde yapılan programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Camideki sosyal mesafe kurallarına uyulması sonucu vatandaşlar kandili cami avlusundan takip etti. Duanın ardından, yatsı namazı kılındı.

Öte yandan, kandil programına katılan vatandaşlara tavuklu pilav, kandil simidi ve lokum ikramlarında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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