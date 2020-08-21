İzmir'de minibüsünün yavru köpeği ezmesi güvenlik kameralarına yansıdı
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İzmir'de minibüsünün yavru köpeği ezmesi güvenlik kameralarına yansıdı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna giren minibüsünün bir yavru köpeği ezmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İzmir'de minibüsünün yavru köpeği ezmesi güvenlik kameralarına yansıdı
21.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:31

İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna giren minibüsünün bir yavru köpeği ezmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 J 1510 plakalı minibüs, Ankara Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde önüne yavru köpek çıkmasına rağmen yoluna devam etti.

Minibüsün altına giren köpek, lastiğin altında kalarak can verdi. Bu sırada başka bir köpeğin ölmek üzere olan yavru köpeği koklaması dikkati çekti.

Çalışanların duruma tepki göstermesine rağmen minibüs sürücüsü yoluna devam ederek istasyondan çıktı.

Olay, istasyonun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: AA

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