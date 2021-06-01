İzmir'de minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı
İzmir'in Urla ilçesinde içinde film şirketi çalışanlarının olduğu minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
İzmir'in Urla ilçesinde içinde film şirketi çalışanlarının olduğu minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.S. idaresindeki bir film çekimi ekibini taşıyan 45 C 6978 plakalı minibüs, Nohutalan Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp yan yattı.
Araçtaki 9 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör