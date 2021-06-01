İzmir'de minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı
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İzmir'de minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

İzmir'de minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde içinde film şirketi çalışanlarının olduğu minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

İzmir'in Urla ilçesinde içinde film şirketi çalışanlarının olduğu minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.S. idaresindeki bir film çekimi ekibini taşıyan 45 C 6978 plakalı minibüs, Nohutalan Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp yan yattı.

Araçtaki 9 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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