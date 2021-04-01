İzmir'de minibüsün çarptığı köpek telef oldu
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İzmir'de minibüsün çarptığı köpek telef oldu

Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
İzmir'de minibüsün çarptığı köpek telef oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde minibüsün çarptığı köpek telef oldu.

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde minibüsün çarptığı köpek telef oldu.

Eski İzmir Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek savrulurken, minibüs sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

İsminin Tarçın olduğu öğrenilen köpeğin yardımına ilk önce mahalle sakinleri koştu. Tarçın'ı sakinleştirmeye çalışan mahalle sakinleri ve köpeğin bakımını üstlenen İslam Ejder, Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yardım istedi.

Ejder'in dükkanına gelen ekipler yaptıkları müdahaleye rağmen Tarçın'ı kurtaramadı.

İslam Ejder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarçın ismini verdiği köpeğe 2,5 yıldır dükkanında baktığını söyledi.

Köpeğinin telef olmasına çok üzüldüğünü belirten Ejder, "Tarçın karşıdan karşıya geçerken, plakası henüz belirlenemeyen bir minibüs çarpıp kaçtı. Ben minibüs sürücünün bir an önce bulunup gerekli cezaların verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Kaza ana güvenlik kameralarınca kaydedildi

Minibüsün köpeğe çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde minibüsün köpeğe çarpması ve olay yerinden ayrılması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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