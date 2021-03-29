Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
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Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti, hamile eşi ağır yaralandı.

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti, hamile eşi ağır yaralandı.

Ahmet el-Cuma (24) yönetimindeki 35 MA 5178 plakalı motosiklet, Ödemiş-Kiraz kara yolu Yolüstü Mahallesi yakınlarında A.Ç. yönetimindeki 35 ATM 697 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, el-Cuma'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen sürücünün eşi Yasemin el-Cuma (21) ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hamille kadın, buradaki müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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