İzmir'de minibüs ve kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
İzmir'in Bayındır ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
11.05.2020 22:00 | Son Güncelleme: 11.05.2020 22:00
İzmir'in Bayındır ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Pınarlı Mahallesi kavşağında Ödemiş'ten İzmir'e giden Aykut Çetin'in kullandığı 09 R 3770 plakalı minibüs ile Selahattin Subatan'ın kullandığı 10 NF 677 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada minibüsteki yolculardan Ali Büyükbayram olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı sürücüler Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü Aykut Çetin'in ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.
Kaynak: AA