İzmir'de minibüs ücretlerine zam: İndi-bindi 4 lira oldu
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İzmir'de minibüs ücretlerine zam: İndi-bindi 4 lira oldu

İzmir'de minibüs ücretlerine zam: İndi-bindi 4 lira oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de minibüs tarifelerine yüzde 12 zam gelirken, yarından itibaren uygulanacak tarifenin ardından en düşük indi-bindi ücreti 3,5 liradan 4 liraya yükseltildi.

İzmir'de minibüs tarifelerine yüzde 12 zam gelirken, yarından itibaren uygulanacak tarifenin ardından en düşük indi-bindi ücreti 3,5 liradan 4 liraya yükseltildi.

Tam kapanma uygulaması sırasında ertelenen İzmir'de minibüs tarifesine uygulanacak zamlar, yarından itibaren geçerli olacak. Minibüsçü esnafı daha önce alınan zam kararını yarından itibaren uygulama kararı alırken, yüzde 12'lik zam artışıyla birlikte en düşük indi-bindi ücreti 3,5 liradan 4 liraya yükseltildi.

Yeni tarifeli indi-bindi ücretleri minibüslere asılmaya başlanırken, zam kararının yükselen maliyetler yüzünden alındığı bildirilmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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