İzmir'de minibüs şoförleri korona virüs testi yaptıracak İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Taner Uğuz, kentte hizmet veren yaklaşık 2 bin 234 minibüs şoförünün önümüzdeki haftadan itibaren korona virüs testi yaptıracağını açıkladı.

İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Taner Uğuz, kentte hizmet veren yaklaşık 2 bin 234 minibüs şoförünün önümüzdeki haftadan itibaren korona virüs testi yaptıracağını açıkladı.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi'ndeki korona virüs (Covid-19) vaka sayısının hızlı bir şekilde artış göstermesinin ardından, kent genelinde bulunan bütün minibüs şoförlerinin önümüzdeki günlerden itibaren korona virüs testi yaptıracağı öğrenildi. Konu hakkında açıklama yapan İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Taner Uğuz, minibüs şoförlerinin korona virüs testi yaptırması yönündeki alınan kararın Küner Mahallesi ile ilişkili olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"İzmir'de bin 117 adet minibüs ve yaklaşık 2 bin 234 şoför arkadaşımız bulunmaktadır. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren şoför arkadaşlarımız korona virüs testi yaptıracak. Yapılacak olan bu testler Küner Mahallesi ile alakalı değildir." - İZMİR

Kaynak: İHA