İzmir'de minibüs indi bindi ücreti 7,5 lira oldu - Haberler

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İzmir'de minibüs indi bindi ücreti 7,5 lira oldu

AA - Halil Şahin - Ekonomi
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İzmir'de minibüs indi bindi ücreti 7,5 lira oldu

İzmir'de minibüs taşımacılığı indi bindi ücreti 5 liradan 7,5 liraya çıkarıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'de minibüs taşımacılığı indi bindi ücreti 5 liradan 7,5 liraya çıkarıldı.

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uguz, yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne minibüs taşımacılık ücretinde artış yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

Merkezin son toplantısında alınan kararla kentte minibüs taşımacılığında tüm tarifelere 2,5 lira fiyat artışı uygulandığını, indi bindi ücretinin 5 liradan 7,5 liraya çıktığını aktaran Uğuz, yeni fiyat tarifesinin 21 Mart 2022'den itibaren geçerli olacağını bildirdi.

AA / Halil Şahin - Ekonomi

Esnaf Odası, Akaryakıt, Minibüs, İzmir, Ekonomi, Haberler

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