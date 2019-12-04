İzmir'de minibüs fiyatlarına zam

04.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:51

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası (İMOD), İzmir'de şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldığını açıkladı.



İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası (İMOD), şehir içi minibüslerde ulaşım fiyatına 50 kuruşluk zam yaptı. Şehir içi minibüslerde geçerli fiyat tarifesinin en son geçen yıl kasım ayında düzenlendiği ifade edilirken, akaryakıt, servis ve yedek parça maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatın güncellenmesi ihtiyacının oluştuğu bildirildi. Tüm hatlarda ulaşım ücretlerine 50 kuruşluk zam yapılmasıyla 3 TL olan fiyatların 3 lira 50 kuruşa, uzun mesafe fiyatının ise 4 lira 25 kuruştan 4 lira 75 kuruşa yükseldiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA