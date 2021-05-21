İzmir'de milyonlarca bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
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İzmir'de milyonlarca bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

İzmir'de milyonlarca bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir kamyonda 6 milyon 150 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir kamyonda 6 milyon 150 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Edilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz çarşamba günü Kuzey Ege Otoyolu Menemen gişelerinde meydana geldi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından, sorumluluk bölgesinde olan Menemen ilçesinde, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda; saha çalışmaları ve araştırmalar neticesinde polis ekiplerince bir kamyon gişelerde durdurularak aranmak istendi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden kamyonda yapılan aramalarda, 6 milyon 150 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Öte yandan, konuyla ilgili gözaltına alınan İ.T. (34) işlemlerinin adından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

İzmir'de milyonlarca bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
İzmir'de milyonlarca bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
İzmir'de milyonlarca bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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