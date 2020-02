İzmir'de 'Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması' gerçekleşti

26.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:47

İZMİR'de iş insanları, futbol federasyon yöneticileri ile yazarlar 'Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması' etkinliğinde buluştu. Programda Şükrü Andaç, Mete Erovacıklı, Ali Ağaoğlu ve Zeynep Aktaş, Türkiye ve dünyanın güncel ekonomik durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de, 2020 yılında ekonominin büyüdüğünü söyledi.

İzmir Ticaret Odası ve Milliyet Gazetesi'nin işbirliğinde düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Turizm ve Kültür Müdürü Murat Karaçanta, Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş katıldı. Üç oturumdan oluşan panellerin ilk kısmına konuşmacı olarak Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Erovacıklı, Milliyet Gazetesi yazarları Ali Ağaoğlu ve Zeynep Aktaş katıldı. Ekonominin rotası, bölgesel gelişmeler, 2020'de yatırım tavsiyeleri, son 10 yılın ışığında ileriye dönük piyasa durumlarının konuşulduğu panelde ekonomiyle ilgili önemli noktalara değinildi.

'ÜLKEMİZİN FARKLI ALANLARINDAKİ DEĞERLENDİRMELER YAPILACAK'Açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, "Milliyet, Türk medyasında hem geleneği, hem de geleceği temsil eden yapıların başında geliyor. Ülkemiz basınında temel değerlerini korurken aynı zamanda ilkleri başaran lider kurumlardan biri. Bugün burada ortak değerleri ve vizyonu paylaşan iki kurumun bir araya geldiğini söylemek çok doğru bir tespit diye düşünüyorum. Çok zengin bir içerikle, ülkemizin farklı alanlardaki değerlendirmelerini ve gelecek projeksiyonlarını birbirinden değerli konuklarımızdan alacağız. İlk oturumumuzda dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeler ışığında ekonomik ve sosyal değerlendirmeler aktarılacak. Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mete Belovacıklı bölgesel gelişmeler ekseninde dünyanın nereye gittiği ile ilgili değerli görüşlerini paylaşacak. Kendisine özel bir teşekkürümü de sunmak istiyorum. Daha yıllar boyu sürmesini dilediğimiz bu özel etkinliği, kendisinin vizyonu ve çabaları olmasa gerçekleştiremezdik. Milliyet markasını farklı toplum gruplarıyla bir araya getirerek, barındırdığı bilgi ve deneyimden herkesin yararlanmasını sağlamak, önemli bir atılım. Aynı oturumda Milliyet Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç da ekonominin rotasını, yeni yılda fırsatlar ve riskler ışığında değerlendirecek" dedi.İLK OTURUMDA EKONOMİ KONUŞULDUMilliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç'ın moderatörlüğünde gerçekleşen ilk oturumda gündemdeki koronavirüsün Türkiye'de en çok turizm ve ihracatı etkileyeceğinden bahseden ekonomi yazarı Ali Ağaoğlu, "Koronavirüs meselesi hepimizin üzerinde durduğu bir konu. Sürekli olarak istatistik takip ediyoruz. Bunun arkasındaki temel sebep Çin'deki değişim. İlaç hammaddelerinin neredeyse yüzde 100'ü Çin'de üretiliyor. Çin'deki üretim aksayınca buradaki üretim aksıyor. Dünyada genel talep düşüşü var, tüm dünya ekonomisini olumsuz etkileyecek endişesi var. Dolar 7 lirayı görür, 6 liranın altını test eder. Normal ekonomik kurallar içinde 5.90'nın altını görmüyorum ben. Nisan 15 - Haziran 15 dönemini iş dünyasının dikkatle takip etmesini istiyorum. Bütçeyle ilgili endişeler çıkabilir, kritik bir zaman. 7.20'lik bir sıçrama beklemiyorum" dedi.Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, eğitimin önemine değinerek, "Gerek eğitim sisteminin dışında kalan, gerek ekonomik anlamda koruma altına alınamayan birçok Suriyeli çocuk şimdiden önlemler alınmazsa kriminal vakalar olarak karşımıza çıkacaklar. Giderek gettolaşan, kendilerine göre bir yaşam kültür oluşturan yapılar söz konusu olabilir. Özellikle bölgedeki savaş halinin devam etmesi sadece İsrail'i rahatlatıyor. Bu sayede İran üzerinden gelen saldırılarla mücadele etmek durumunda kalmadı. Eğitimle ilgili atılacak her adım Türkiye'nin bundan sonraki sürecini belirleyecek. Son 30 yıldır yapılmaya çalışılan düzenlemenin yeterince sonuç vermediğini görüyoruz. Bu Türkiye'nin hedeflerinden uzaklaşmasına yol açıyor" dedi.'DOLAR KURUNDA SIÇRAMA OLMAYACAK'2020'de ekonomide neler olacağını değerlendiren Milliyet Gazetesi yazarı Zeynep Aktaş ise, "Yeni yıl jeopolitik risklerin tırmanışı ile başladı. 2020'nin ilk iki ayı kabus gibi geçti. Sermaye piyasaları anlamında güvenli limanlara sığınma ihtiyacı altın ve doların değer artışına neden oldu. Son 10 yıla baktığımız zaman yüzde 505 seviyesinde, dolar kuru yüzde 296 değerinde yükseldi. Türkiye ekonomisinde sanayi üretiminde yüzde 8.6'lık bir yükseliş var. Büyümede 2020 yılındaki hedefimiz yüzde 5'i yakalamak. Tüketimin artmaya başlamasıyla büyüme hedefine doğru bir aşama kaydedilecek. Dolar kurunda tekrar bir sıçrama beklemiyorum, yönü yukarı olmaya devam edecek fakat marjları çok daha düşük olacak" diye konuştu.Panel sonunda İZTO Başkanı Mahmut Özgener katılımcılara plaket takdim etti.NİHAT ÖZDEMİR: 'EKONOMİDE KÖTÜ SENARYOLARIN HEPSİ GERİDE KALDI'Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması kapsamından 'İş dünyasında neler oluyor?' başlıklı ikinci oturumuna Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ile Ekonomi Yazarı Servet Yıldırım katıldı. Panelde konuşan Özdemir, 2020 yılında ekonominin büyüdüğünü belirterek, "Biz 2018'den çok ümitliydik, iyi gidiyorduk. 2018 seçimlerin bol olduğu dönemdi. Dış mihraklı olduğu söylenen ekonomik savaşın içine girdik. Enflasyon zıpladı, dövizler fırladı. Herkeste ürkeklik vardı. Fabrikalarda iş yapan arkadaşlarla sıkıntıları yaşadık. Dolar 10-9 TL olacak, enflasyon yüzde 40'ları geçecek gibi çok kötü senaryolar yaratıldı. Bu dedikodularla iş yapmaya çalıştık. Endişeyle bu günleri geçirdik çok şükür" diye konuştu.EKONOMİDE YÜZDE 5 BÜYÜME BEKLENİYORYeni bir ekonomik bir programın yayınlandığını hatırlatan Nihat Özdemir, "2019 yılı dengeleme yılı oldu. 2020'de büyümeyi ön gören programdı. Maliyenin ve diğer bakanlıkların uyguladıkları çözümlerle hiçbir kötü senaryoyu yaşamadık. Benim ekonomide 3 unsurum var. Birincisi yaşadığımız ve yaşayacağımız enflasyon. İkincisi faiz ve üçüncüsü dövizdeki hareketlilik. Bu üçünün dengede olmadığı ekonomiye iyi diyemeyiz. Yeni ekonomik programda bu denge gözetilmiştir. Bu dengelemeyi iyi atlattık. 0.5 puanda olsa bir büyüme sağladık. 2020 yılının ise yüzde 5 büyümenin beklendiği bir yıl olarak yola çıktık" ifadelerini kullandı.VİRÜS EKONOMİYİ TEHDİT EDİYORUmutlarla başladıkları 2020 senesinde büyük şanssızlıklar yaşandığını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti: "2020'de bizim dışımızda çok kötü ve şanssız olaylar yaşandı. Elazığ ve Malatya depremi, Akhisar depremi oldu. İdlib'te 15 şehit verdiğimiz olaylar oldu. Ortak yatırımlarımızın olduğu Rusya ile ilişkilerin gerilmesi, Libya olayı ve koronavirüsü. 2020'de sıkıntılı geçirdiğimiz iki ayı geride bırakıyoruz. Bizim şirketimiz Kuveyt Havalimanı'nı yapıyor, Çanakkale Köprüsü'nü yapıyor. Köprünün ana kablosu Güney Kore'de ve Çin'de yapılıyor. Kuveyt Havalimanı'nın malzemelerinin bir çoğu Çin'den geliyor. Ben nasıl bu virüsten etkilenmeyeyim. Gece gündüz o ülkelerde durum nedir, onu düşünüyoruz. Çünkü fabrikaları kapatmışlar virüsün bulaşmaması için. Dış olaylar ekonomik olarak hepimizi tehdit edebiliyor. Çünkü dünyanın her yerinde Türk iş adamları, Türk yatırımcıları bulunuyor. Biz 18 Mart 2022 yılında Çanakkale Köprüsü'nü açacağız." 'HER MAÇIMIZA BEKLİYORUZ'Özdemir, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Özgener'e teşekkür ederek, "Sayın Özgener'le İzlanda maçı öncesi burada bir araya gelmiştik. 100'e yakın yönetim kurulu üyesini İzlanda maçına davet etmiştik. O maçı berabere bitirip 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarına direkt katıldık. Bize uğurlu geldiler. Yönetim kurulu üyelerini yine her maçımıza bekliyoruz" dedi.'İZMİR'E MİLLİ MAÇ VERMEK İSTİYORUZ'Nihat Özdemir, en kısa zamanda İzmir'e milli maç verebileceklerini söyledi. Özdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ege'de ticaret var, ihracat var, en önemli limanlar var İstanbul-İzmir Otoyolu bir dünya projesi. Neredeyse 3.5 saate arabayla gidilebilir. Çanakkale Köprüsü'nün en büyük faydası Ege Bölgesi'ne olacak. Direkt olarak Bulgaristan ve Yunanistan'a bağlayan önemli bir güzergah olacak. Ege'nin sporda da bir zamanlar önemli yeri vardı, bir ara kayboldu. İzmir'de Altınordu mucizesi yaşandı. Mehmet Sepil gibi önemli biri Göztepe'ye katkı sağladı. Bugün Göztepe stadıyla, taraftarıyla Süper Lig'de önemli bir yere geldi. TFF Başkanı olarak, Sepil'e teşekkür ediyorum. 1. Ligde Altay iyi bir yola geldi. İzmirliler bizden bir milli maç istiyor. Şenol hocayla konuştuk. İzmir'e bir maç vermemiz gerektiğine inanıyorum. Milli takımların patronu Şenol hocamız burada, bu kararı vereceğiz. Futbolda da İzmir'e destek vereceğimize inanıyorum."

Kaynak: DHA