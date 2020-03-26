İzmir'de MHP'liler sokak hayvanlarına yem bırakıp kan bağışında bulundu İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmamasıyla birlikte yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için MHP İzmir teşkilatı üyeleri yemleme yaptı.

İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmamasıyla birlikte yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için MHP İzmir teşkilatı üyeleri yemleme yaptı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, teşkilat üyeleriyle birlikte Saat Kulesi önündeki kuşlara yem attı.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlar tarafından beslenen güvercinlerin bu süreçte aç kaldığını, süreç tamamlanana kadar bu sorumluluğu kendilerinin üstlendiğini söyledi.

Mücadele sona erene kadar ulaşabildikleri tüm sokak hayvanlarına yem ve mama bırakacaklarını aktaran Şahin, bu süreçte Kızılay'ın kan stoğunun azaldığı yönündeki bilgiler üzerine bir de bağış kampanyası organize ettiklerini kaydetti.

Şahin, "Kızılay, 15 günlük kan stoğu kaldığını duyurdu. Biz de bugünden itibaren gruplar halinde her ilçemizde sürekli kan bağışında bulunacağız. Milletimizin, memleketimizin ve vatandaşımızın yanında olma sözünü devam ettireceğiz." diye konuştu.

Şahin ve beraberindeki partililer daha sonra Kızılay'ın kan bağışı otobüsünde kan bağışında bulundu.

Kaynak: AA