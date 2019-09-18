İzmir'de MHP'den aşure ikramı

18.09.2019 19:40

MHP Karabağlar İlçe Başkanlığı,, Muharrem ayı dolayısıyla kentteki vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Üçyol Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edildi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muharrem ayı etkinliklerini bütün ilçelerde yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA