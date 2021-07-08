Kemalpaşa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Kemalpaşa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

Olay yeri Kaza yapan araçlar İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı İZMİR (AA) – İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücüleri yaralandı.

Olay yeri

Kaza yapan araçlar

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İZMİR (AA) – İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücüleri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa-İzmir yolu Hayıtlıkır mevkisinde Sedat Ç. (47) idaresindeki İzmir istikametine seyreden 35 ZOF 83 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Cemal B. (45) idaresindeki 35 GB 5597 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole savrulurken, iki aracın sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kemalpaşa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kemalpaşa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kemalpaşa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kemalpaşa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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