İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel
İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.
Karşıyaka'dan Bayraklı istikametinde giden Dila K'nin kullandığı 35 AEF 891 plakalı otomobil, Turan Köprü kavşağında önce refüje çarptı ardından savrularak devrildi.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Dila K. ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, aracın kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı