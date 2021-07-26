İzmir'de meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı
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İzmir'de meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı

İzmir'de meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balabanlı Mahallesi'nde Osman A. yönetimindeki 15 SE 551 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Mehmet K. yönetimindeki 35 KUZ 66 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu koltuğundaki Gülşah K. ile Özlem D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Diğer trafik kazası ise Demircili Mahallesi'nde meydana geldi.

İbrahim E. (50) yönetimindeki 35 S 3715 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, virajı dönerken trafik levhasına çarparak devrildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahalesinin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralanan İbrahim E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

İzmir'de meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı
İzmir'de meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı
İzmir'de meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı
İzmir'de meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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