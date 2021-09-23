İzmir'de metruk ev, alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de metruk ev, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel
İzmir'de metruk ev, alev alev yandı

İZMİR'in Konak ilçesindeki tek katlı metruk evde yangın çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesindeki tek katlı metruk evde yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle büyüyen alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alsancak'ta, Yüzbaşı Şerafettin Sokak'taki tek katlı metruk evde yangın çıktı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevler, çevredekileri korkuttu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


İzmir'de metruk ev, alev alev yandı

İzmir'de metruk ev, alev alev yandı

İzmir'de metruk ev, alev alev yandı

İzmir'de metruk ev, alev alev yandı

İzmir'de metruk ev, alev alev yandı

İzmir'de metruk ev, alev alev yandı

İzmir'de metruk ev, alev alev yandı

İzmir'de metruk ev, alev alev yandı

İzmir'de metruk ev, alev alev yandı

İzmir'de metruk ev, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu Lionel Messi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Devlet Bahçeli Sultan Selim Recep Tayyip Erdoğan Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de metruk ev, alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 15:20:19. #1.11#