İzmir'de metruk binada yangın

İZMİR (İHA) - İzmir'in Konak ilçesinde tarihi Basmane semtinde metruk bir binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 17.30 sıralarında tarihi Basmane semti, Oteller Sokağı olarak da bilinen 1296 Sokak'ta bulunan metruk bir binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sokakta polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri sağlanırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu alevler etkisiz hale getirildi.

Herhangi bir can kaybı meydana gelmeyen yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı. - İZMİR