İzmir'de Metro Yer Altı Park İstasyonu İnşaatında Göçük

İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (7)

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI GECE DE DEVAM EDECEK

İzmir'de iki bekçinin göçük altında kaldığı tahmin edilen Büyükşehir Belediyesi metro yeraltı otoparkı inşaatında başlatılan arama kurtarma çalışmaları, gece de devam edecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 15 kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve çalışmaları yürüten yüklenici firmanın ekipleri, alanda göçük altında kaldığı tahmin edilen Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'ı aramayı sürdürüyor. Bölgede, gece çalışmaların yürütülebilmesi için ışıklandırma yapıldı. Vinç ve kepçe ile sürdürülen çalışmalara, yer yer ekipler küreklerle müdahale ediyor.

Öte yandan Kızılay, bölgede ayran, çorba ve pide dağıttı. Çiftçi ve Yalçın'ın aileleri de arama- kurtarma çalışmalarını endişeli ve acılı gözlerle izledi. Aileler zaman zaman gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: DHA